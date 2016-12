St. Georgen Der 100-Jährige, der die Strippen zog

Geboren wurde Griesbaum in Triberg, wo er die Volksschule besuchte. Mit 14 Jahren machte er in der Werkstatt seines Vaters eine Lehre als Feinmechaniker. Später verschlug es ihn für einige Zeit zur Weiterbildung in die französische Schweiz.

Dann kam der Arbeitsdienst. Damals habe es keine Bagger gegeben, so musste er in Kirchheim-Teck Material zum Bau einer Autobahn heranschaffen und schaufeln. An den Wochenenden habe man bei Privatleuten Gruben für Häuser ausgehoben um etwas zu verdienen, erinnert sich Griesbaum.

1938 wurde er Soldat. Nach der Ausbildung im Nachrichtendienst in Ulm an der Donau ging es bei Kriegsbeginn nach Neuwied am Rhein. Während des Krieges fuhr Griesbaum mit einem Dreiachser an die Front, um Strippen zu ziehen. "Wir sind überall hin­gegangen, wo es was zum Hören gegeben hat, Berichte oder Nachrichten übertragen werden mussten", erzählt er. Unter anderem ging es nach Paris und an den Plattensee bei Budapest, wo er 1945 verwundet wurde. ­Damit war für ihn der Krieg vorbei, als Dank erhielt er das Eiserne Kreuz für besondere Verdienste