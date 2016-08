St. Georgen Demira Seubel verzaubert die Gäste

Seubel begleitet sich selbst am Klavier. Das sei zusammen mit dem Singen nicht so einfach. Davon war aber nichts zu merken. Sie brachte ein Lied nach dem anderen und verbreitete von Anfang an eine heitere Stimmung unter den Anwesenden. Das Lied "Das Beste" von Silbermond beginnt mit "Ich habe einen Schatz gefunden". Damit war ein anwesender männlicher Besucher gemeint, dem sie es widmete. Immer wieder schwärmte Seubel von den besonders tollen Menschen in Scandale. "Sie haben alles für mich bezahlt, obwohl ich sie zuvor nicht kannte. Es war unvorstellbar schön." Für die neu gewonnenen Freunde dort sang sie ein passendes Lied. Seubel singt nicht nur, sondern textet auch selber. Eine Freundin möchte unbedingt Schauspielerin werden, daher gilt ihr auch Seubels Lebensmotto "Lebe deinen Traum". Bei dem Wettbewerb beteiligten sich in ihrer Kategorie der über 14-Jährigen elf Teilnehmer. Die waren nach ihrer Aussage so gut, dass sie auf keinen Fall mit einem Sieg rechnen konnte.

Als sie auf der großen Bühne hinter ihrem Klavier Platz genommen hatte, sei die ganze Nervosität wie ein Stein abgefallen. Sie fühlte sich so, wie das von ihr für ein Kindermusical geschriebene Stück "Ich bin ein Engel." Sie sprühte vor Energie und wollte überhaupt nicht mehr von der Bühne. Natürlich sang sie vor dem Antikhof ihr Siegerlied von Alicia Keys "Fallin" und die Zuhörer waren nicht überrascht, dass sie mit ihrer großen Ausdruckskraft und ihrer souligen Stimme damit gewonnen hatte. Alle sagten zu ihr "Du schaffst das". Als der Ansager dann den Sieger verkündete und ihr Name aufgerufen wurde, konnte sie es nicht fassen. "Es war irre", sagte sie. Da sie sehr gläubig ist, richtete sie einen Blick gen Himmel und meinte "Danke Papa".

Für eine Person, die ihr viel bedeutet, hat sie am Vortag "Lass mich los" geschrieben und die Anwesenden beglückt. Seubel schwärmt heute noch von ihrem allerersten Ausflug ans Meer. Dass sie sich einen kräftigen Sonnenbrand geholt hat, ist nur Nebensache. Sie habe sich während ihres Aufenthaltes gefühlt wie in einer neuen Heimat, als wenn sie schon tausend Jahre dort gelebt hätte. Viele Ausflüge bereicherten die Reise. Sie konnte es nicht ausdrücken, aber erklärte, dass die Leute dort anders waren als in Deutschland.

Auf ewig im Gedächtnis bleiben wird ihr der 12. August, der Tag ihrer Volljährigkeit. Den ganzen Tag haben alle so getan, als ob ihnen das egal sei. Und dann überraschten sie sie mit einer riesengroßen Party und einer ebensolchen Torte. Mit gemischten Gefühlen verabschiedete sie sich am folgenden Tag von den neu gewonnenen Freunden. Sie schwärmt noch immer von diesem Erlebnis, wobei der Wettbewerb beinahe in den Hintergrund gelangt ist.

Am Ende ihres 90-minütigen Konzertes mit Liedern, welche die Anwesenden bewegten und an ihren Erlebnissen teilhaben ließen, zeigte sie noch einige Filmimpressionen von ihrer Reise. Ihr Dank ging an alle, die sie in irgend einer Weise bei diesem Vorhaben unterstützten, insbesondere ihre Mutter Yasmina und der Stiefvater Siegfried Wöhrle, sowie Barbara Bomparola. Bei Reinhard Schlau bedankte sie sich dafür, dass er ihr diesen Auftritt vor seinem Antikhof ermöglichte. Vor dem von ihm entfachten Lagerfeuer ließen noch etliche Gäste den durch Seubel mit Liebreiz gespickten Abend ausklingen. Über einen von einem Brautpaar aus Donaueschingen gelandeten Luftballon in unmittelbarer Nähe hat sie sich besonders gefreut. Auf der daran festgebundenen Karte stand der Spruch "Menschen sind Engel mit einem Flügel – Man muss sich umarmen, um fliegen zu können."

Für Seubel geht ihr Traum vom Singen weiter. Seit einem Jahr ist sie als Hochbegabte im Vorstudium an der Jazz- und Rockschule in Freiburg. Es besteht die Chance, dass sie von der Jury des Gesangswettbewerbs für einen weiteren Wettbewerb nach Mailand eingeladen wird.