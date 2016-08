St. Georgen-Peterzell. Demira Seubel ist nach ihrem Sieg und Aufenthalt in Süditalien wieder zurück in der Heimat. Die Gewinnerin der Gesangsentscheide von "Musik für immer" in der Bergstadt und in der Partnerstadt Scandale präsentiert sich am heutigen Samstag auf dem Antikhof in Peterzell sehr vielfältig. Sie singt, begleitet sich dabei selbst am Klavier und berichtet von ihren Erlebnissen in Kalabrien. Sie präsentiert Lieder der heutigen Generation. Rock, Pop, Soul und Balladen stehen auf dem Programm.Die Veranstaltung im Brunnendobel beginnt um 19 Uhr. Das Live-Konzert findet unter freiem Himmel statt und ist bewirtet.