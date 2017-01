Für mehr als sieben Millionen Euro wurde das St. Georgener Hallenbad saniert, erst kürzlich erfolgte die Fertigstellung. Doch während wie hier auf dem Foto bei der Neueröffnung die Kinder voller Freude ins Schwimmbecken springen, dämpfte vor Kurzem die ausgefallene Heizung den Badespaß beim Schwimmkurs. Wie ein Leser unserer Zeitung berichtet, sei es an einem Samstag im Schwimmbad so kalt gewesen, dass die Kinder immer wieder während des Schwimmkurses zum Duschen geschickt wurden. Demnach habe es "massive Elternpoteste" gegeben. Auf Nachfrage bestätigt Melanie Reinl von der Stadtverwaltung St. Georgen, dass man "um den Umstand wisse". Laut Reinl ist die Wärmeversorgung des Hallenbads mit der der Sporthalle und des Bildungszentrums verbunden. In Letzterem habe es eine Störung gegeben, die zum Ausfall der Heizungslüftung geführt habe. "Das Problem wurde bereits nachmittags behoben", sagt Reinl. Es handle sich um einen einmaligen Vorfall. Archiv-Foto: Kommert