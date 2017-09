St. Georgen Davon träumt ein Werksleiter

Ideengeber und Gründer Hermann Papst

Vor 75 Jahren hatte der innovative Ideengeber Hermann Papst die Firma Papst gegründet und zwischenzeitlich zu einem bedeutenden Motoren-Hersteller für die Hifi-Industrie und für Geräte des Bürobedarfs geführt. Seit 1992 und damit seit 25 Jahren ist EBM-Papst St. Georgen wichtige Säule innerhalb der Unternehmensgruppe. Vor 25 Jahren begann der heutige Vorsitzende der Geschäftsführung Stefan Brandl damit, auch Produkte aus St. Georgen zu vertreiben.

Zum Bergstadt-Unternehmen gehört zudem das Werk Herbolzheim sowie ein Werk in Ungarn. Insgesamt sind hier über 1800 Beschäftigte. Die manuelle Fertigung geht in Deutschland immer mehr zurück und wird in den Werken im Ausland erledigt. Von Ungarn aus werden aber auch viele Kunden im Osten beliefert. "Das gehört zur Wachstumsstrategie", versicherte Thomas Wagner, der eineinhalb Jahre Geschäftsführer in St. Georgen war und heute innerhalb der Gruppe für die weltweite Expansion zuständig ist. Er ist Geschäftsführer Produktion und Materialwirtschaft der Gruppe. Manuelle Tätigkeiten im Ausland sichern Arbeitsplätze in Deutschland, wo die Beschäftigtenzahl mit 6500 ihren bisherigen Rekordstand innerhalb der Gruppe erreicht hat, unterstrich Wagner. Nur so sei das weltweite Wachstum zu erreichen.

Für die neusten Entwicklungen in der Autoindustrie ist EBM-Papst St. Georgen gewappnet, versicherte Raymond Engelbrecht. Das Unternehmen stellt für die Abgasreinigung von Dieselfahrzeugen schon seit mehreren Jahren ein Basis-System her. Es ist in den neueren Fahrzeugen auch verbaut. Darüber hinaus gibt’s auch Produkte, die den Verbrauch reduzieren. "Wir glauben nicht, dass der Verbrennungsmotor so schnell wie gewollt vom Markt verschwindet, sind aber auch für den Elektromotor gut aufgestellt", sagte Engelbrecht. EBM-Papst habe als Elektromotorenhersteller genügend Anwendungsfelder.

Ein großes Ziel für die Zukunft ist, dass die drei Unternehmen in St. Georgen, Mulfingen und Landshut mehr zusammenwachsen, damit jeder vom anderen lernen kann. Bislang arbeitete jedes mehr oder weniger für sich, so Brandl. Synergien sollen auch genutzt werden, um noch schneller am Markt zu sein.

Gefeiert wird in zwei Etappen. Am Donnerstag fand ein Bankett für geladenen Gäste statt. Am Samstag ist großes Familienfest auf dem Werksgelände in Peterzell.

Offensichtlich fündig geworden ist EBM-Papst bei der Suche nach einem zweiten Geschäftsführer für die Bergstadt. Über Details hielten sich die Verantwortlichen bedeckt. Der neue Mann soll aber nicht beim Fest dabei gewesen sein.