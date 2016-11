St. Georgen Dauerhaft glücklich sein mit Schwankungen möglich

In St. Georgen sei es schwierig, was das Thema Glück angehe, so Wilts. "Alles geht noch sehr auf das Funktionieren." Für Erstaunen sorgte Wilts Aussage, dass sie von Freiburg weg gegangen sei, weil sie die Stadt nicht mehr als reizvoll empfand, sondern eher als voll und aggressiv.

Die meisten Menschen wüssten gar nicht, wie gut sie es in St. Georgen haben. Aus dem Mix unglaublicher Natur, hilfsbereiter Menschen, Innovationskraft und Moderne könne man Glück schöpfen.

Eine Besucherin wollte sich in der Achtsamkeit üben. Dies sei kein Hokuspokus, so Wilts. Mancher finde sie im Yoga, aber jeder habe einen eigenen Weg. Achtsamkeit lernen könne man im Alltag, beispielsweise beim Halten eines Stifts mit geschlossenen Augen üben. Es gehe um Wahrnehmung ohne Bewertung. Je länger man Achtsamkeit praktiziere, desto ruhiger würden Puls und Gedanken.