St. Georgen "Das Verfahren ist in guten Händen"

Ziel des neuen Plans sei ein attraktiver ÖPNV für den gesamten Landkreis mit einem differenzierten Angebot aus Schiene, Bus, Ruf- und Bürger bussen, so Kollmeier. Die Schiene sei gut versorgt. Ab Dezem ber 2017 gebe es eine et was bessere Anbindung aus Stuttgart. Geplant sind Hauptachsen um alle Kernorte mindestens jede Stunde bis 23 Uhr – freitags und samstags auch länger – zu verbinden. Auf Nebenachsen werde dieser Takt in schwachen Zeiten ausgedünnt.

Erschließungslinien sollen Teilorte und Wohnplätze nach Bedarf anfahren, unterstützt durch Rufbusse. Mindestens 95 Prozent der Einwohner sollen am ÖPNV angebunden sein.

Gewünscht sind Mobilitätszentren an zentralen Haltestellen mit E-Bike-Verleih, Car-Sharing, Schließfächern oder Fahrrad-Unterstellmöglichkeit. Der Ausbau ist aber Sache von Städten und Gemeinden. Niederflurbusse mit Rollstuhl- und Rollatorplätzen sollen zum Einsatz kommen eine Haltestelle pro Teilort bis 2022 barrierefrei sein.

Schnelle Anschlüsse an Stuttgart und Freiburg

Die Verlängerung des Ringzugs nach St. Georgen soll schnelle Anschlüsse an Stuttgart und Freiburg bringen. Das Gewerbegebiet Hagenmoos/Engele soll per Bus angefahren, die Seebauernhöhe per Bus an den Zugverkehr angebunden werden. Überlegungen anstellen müsse man bezüglich Groppertal, Stockwald und Stockburg, wo derzeit viele Busse fahren, was aber sehr aufwendig ist.

Die bestmögliche Erreichbarkeit Furtwangens soll eine Regio-Buslinie bringen, samt einer guten Verbindung von Freiburg aus. Gewünscht ist eine für Touristen attraktive Verbindung nach Titisee.

Für Unterkirnach ist wegen vieler Schüler eine Direktverbindung zum Bildungszentrum in St. Georgen geplant und eine bessere innerörtliche Erschließung. Für Schonach ist ein 30-Minuten-Takt nach Triberg und ein 60-Minuten-Takt nach Furtwangen gewünscht. In Triberg wolle man den Bürgern etwas Gutes tun, die oft auf kurzen Wegen große Höhenunterschiede überwinden müssten.

Schönwald liegt an der Hauptachse Triberg-Furtwangen und erhält eine schnelle Verbindung nach St. Georgen. In der Bergstadt seien Ergänzungslinien am Ringzug ausgerichtet.

Michael Otte vom Ortschaftsrat Peterzell fragte nach der Chance für den Ringzug und bemängelte kleine Zonen und deshalb teure Tickets. Kollmeier bat angesichts von Ottes gescheiterten Versuchen, den Rufbus zu bekommen darum, Defizite zu melden. Der Preis für Tickets sei nicht Teil des Verkehrswegeplans sondern werde von den Busunternehmen im Verkehrsverbund bestimmt. Bei einer Echtkostenrechnung sei der ÖPNV im Vergleich zum Auto sicher nicht so fürchterlich teurer. Bezüglich des Ringzugs sei sie guter Hoffnung. Bürgermeister Rieger war überzeugt von dessen Realisierungsmöglichkeit.

Mit der Bahncard nicht nach Villingen

Eine Besucherin beklagte, dass sie mit der Bahncard nicht nach Villingen komme. Im Verkehrsverbund seien vor allem Busunternehmer und die hätten kein Interesse daran, so Grosse. Was den Preis angehe, so lege der Landkreis den Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung des Angebots, nicht in Tarifsubvention.

Der Plan werde bei entsprechender Genehmigung innerhalb von fünf bis zehn Jahren umgesetzt, sagte Kollmeier. Laut Grosse könnte der Ringzug bis 2021 kommen.

Georg Wentz, Ortsvorsteher von Brigach, lobte die bessere Erschließung des Ferienl ands. Er berichtete über Beschwerden, dass Busse nicht zur Zugverbindung nach Villingen passen. Laut Grosse gab es nach einer Fahrplanänderung keine Beschwerden mehr.