St. Georgen Damals fehlte das Internet, heute ist es kaum wegzudenken

Das Unternehmen wurde 1987 in Furtwangen gegründet, erzählte Müller. Damals noch ohne Internet und "nicht wie bei Steve Jobs oder Bill Gates in einer Garage, aber genauso chaotisch". Anfangs fertigte man Software für die industrielle Automation. 1993 zog M&M nach St. Georgen um.

M&M machte die Globalisierung langsam mit und ging 1995 als eines der ersten Softwareunternehmen nach China. So habe man deutsche Entwicklungskunst mit chinesischer Leistung paaren können, erklärte Müller. Auch habe man die asiatischen Märkte im Auge gehabt.

2012 entstand eine Niederlassung in Hannover. Mit der Zeit stellte sich die Frage nach der Nachfolge, sollten die Gründungsmitglieder in Rente gehen. Mit "WAGO Kontakttechnik" habe man einen guten Partner gefunden. Das inhabergeführte Unternehmen habe eine ähnliche Unternehmensstruktur wie M&M. Mitarbeiter hätten Klarheit und Sicherheit darüber, dass das Unternehmen am Standort bleibe.