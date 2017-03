St. Georgen Dalai Lama gleich nach der Flucht

Hermann Schlenker war 1972 einer der ersten Dokumentarfilmer, die den 14. Dalai Lama nach seiner Flucht aus Tibet in seinem Exil in Dharamsala filmen durften. Den Kontakt bekam er durch die Schweizer Tibethilfe und das Völkerkunde-Museum der Universität Zürich. Das Museum stellte dazu einen wissenschaftlichen Mitarbeiter.

Not leidenden tibetischen Flüchtlinge

Das Schweizer Volk war damals an erster Stelle beim Empfang und der Hilfe für die Not leidenden tibetischen Flüchtlinge. So bekam Hermann Schlenker Zugang und Dreherlaubnis zu allen Räumlichkeiten und Veranstaltungen und schließlich zu einem ausführlichen Interview in der Residenz seiner Heiligkeit. Höhepunkt am tibetischen Neujahr war das Mönlam-Fest, das von seiner Heiligkeit persönlich geleitet wurde.