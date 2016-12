Zu einem besinnlichen Adventskonzert hatte der evangelische Posaunenchor in die Lorenzkirche eingeladen. Chorleiterin Helga Reinbold hieß die Besucher in Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten zum "Geburtsvorbereitungsabend" herzlich willkommen. Dieser stand unter dem Titel "Nun lasst uns stille werden". Sie stellte Fragen nach den Vorbereitungen auf das Fest oder danach, wie Menschen auf den Gedanken kommen, es käme jemand aus dem Himmel. Dazu erinnerte Reinbold an vergangene, düstere Zeiten in Israel "als die Römer das Land fest im Griff hatten". Mit Stücken wie "Macht hoch die Tür" verbreitete der Chor besinnliche Stimmung. Gemeindemitglieder zitierten zwischen den Liedern Psalme. Hin und wieder stimmten Besucher in die dargebotenen Stücke mit ein. Zum Schluss wurde das Titelgebende Lied gespielt. Foto: Hübner