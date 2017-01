St. Georgen Chansons von Piaf bis Brel

Zu hören, sehen und erleben ist die Formation "Le Petit Salon". Die Gruppe steht für einen musikalischen Ausflug in das Gut aus der alten Zeit. Das Ensemble präsentiert ein Programm mit Klassikern des französischen Chansons von Piaf bis Brel, alten Swingnummern und einer Prise UFA. So zaubert "Le Petit Salon" eine nostalgische Atmosphäre, die an uralte Bars, Clubs oder Cafés erinnert.

Matthias Jakob (Piano), Thomas Baur (Bass), Gesche Geiger (Gesang) und Hans-Peter Krause (Gitarre) bringen große Musik in das kleine Theater.

Bereits vor einigen Jahren konnten die Bergstädter sich von der Qualität des Ensembles überzeugen, als dieses bei einem Late-Night-Jazz im Theaterkeller zu hören war und die Band sowie vor allem auch die Sängerin Gesche Geiger das Publikum begeisterten.