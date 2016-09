St. Georgen Chancen auf ein besseres Leben

"Amor tudo vence – Die Liebe macht alles möglich", was in Zeiten von Terror und Gewalt wie ein romantischer Traum klingt, ist in Esperantina im armen Nordosten Brasiliens Realität geworden, als der deutsche Theologe Johannes Skorzak unter diesem Motto vor 25 Jahren gegen alle Widerstände das „Kinderhaus Amare gegründet hat, um auch den Kindern der Ärmsten eine Chance auf einmenschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Heute kommen täglich 500 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren, die von ihren Familien nicht versorgt werden können, ins Kinderhaus Amare. Sie bekommen dort nicht nur Essen und Kleidung, sondern auch Hausaufgabenbetreuung und berufsvorbereitende Kurse, je nach Interesse, etwa Computerkurse oder Nähkurse, sie lernen Kochen und Gartenbau und vieles mehr.

Aber vor allem will die Amare ein zweites Zuhause sein, das ihnen überhaupt ermöglicht, Kind zu sein und zu lernen, wie man gut und friedlich miteinander lebt. Das ist nicht selbstverständlich in Esperantina, denn viele Amare-Kinder kommen aus Slums, wo Gewalt und Verwahrlosung das Leben bestimmen.