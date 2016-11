St. Georgen (hü). Der italienische Verein, der mangels Vorstand kurz vor dem Aus stand, ist nun wohl doch gerettet. Am Sonntag wählten die Mitglieder unter der Leitung von Notvorstand Manfred Scherer ein komplett neues Führungsteam. Francesco Fazio ist Vorsitzender, Giovanni Demme sein Stellvertreter. Schriftführer ist Antonio Marino, Kassierer Adolfo Spina. Als Beisitzer gewählt wurden Salvatore Ubriaco, Leonardo Colosimo, Cristoforo Cataldo, Eugenio Lettieri und Dominges Isidoro. Manfred Scherer und Vincenzo Sergio fungieren als Kassenprüfer. Der Verein hat derzeit 24 Mitglieder. Er wird vorerst ohne das Centro Italiano weiterlaufen. Denn zunächst muss geprüft werden, ob die laufenden Nebenkosten erwirtschaftet werden können. Manfred Scherer zeigte sich glücklich, dass der Verein weiter besteht, da er in den vergangenen Monaten und Jahren viel Zeit in die Organisation investierte.