St. Georgen Bus-Ausflug in den Herbst durch die Vogesen

St. Georgen. Es gibt eine Ausflugsgruppe unter Führung von Gabi Erchinger, die nach der Besichtigung der Haute Koenigsbourg eine kleine Wanderung unternimmt. Durch den Herbstwald und die Weinberge geht es auf einem einfachen Weg bergab von der Haute Koenigsbourg nach Bergheim. In Bergheim besteht die Möglichkeit zum Stadtbummel. Die Wanderung ist knapp zehn Kilometer lang und kann abgekürzt werden. Eine zweite Gruppe startet an der Haute Koenigsbourg und wandert über die geheimnisvolle Hochfläche des Taennchel nach Ribeauville. Die etwa 18 Kilometer lange Wanderung führt vorbei an bizarren Sandsteinformationen und zahllosen Aussichtsfelsen, Reptilienfels und Feenfels. Die Wanderung wird von Astrid und Thomas Scholz geführt. Die Gruppen treffen sich dann in Ribeauville. Eine Schlusseinkehr ist geplant. Abfahrt des Busses ist um 7 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen bei Astrid und Thomas Scholz unter Telefon 07724/91 88 38.