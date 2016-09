St. Georgen Burning Cup im ersten Anlauf

Am späteren Nachmittag begannen die ersten Läufe der BMX-Fahrer, bei denen zehn Fahrer in drei Kategorien gegeneinander antraten. So mancher phänomenale Sprung wurde gezeigt. Nicht immer ging alles glatt. "Die Übung hast du leider verkackt", war ein Satz, den so mancher Fahrer zu hören bekam. Wer seine Kür beendet hatte, bekam noch einmal Gelegenheit, einen besonders scharfen Trick zu zeigen – was nicht allen Fahrern gelang. Am Ende war etwas die Luft raus. Die geplanten Wettbewerbe "Best Trick" und "Highest Air" wurden gestrichen. Nicht immer zufrieden mit dem Skaterpark waren die BMXler: "Die Geräte sind teilweise etwas klein. Und vor allem die Geräte, die mit Metall beplankt sind, sind für uns viel zu glatt", bemängelte einer der Spitzenfahrer.

Insgesamt hatten die jungen Leute einen tollen Event auf die Beine gestellt – mit Luft nach oben.