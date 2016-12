St. Georgen Buntes Sammelsurium an Waren

Laut Organisator Gerhard Rosenfelder warten viele Besucher jedes Jahr auf die Veranstaltung, die am Wochenende bereits zum achten Mal stattfand.

Angeboten wurde ein buntes Sammelsurium an Küchenmaschinen, Plattenspielern, Glaswaren, Spielen, Büchern, CDs und DVDs. Dieses Mal gab es als Besonderheiten eine Vielzahl an Briefmarken, alte Postkarten und eine ganze Reihe an Holzfiguren, die ein mittlerweile verstorbener Rentner als Hobby geschnitzt hatte.

Die Termine für die nächsten Flohmärkte stehen schon fest. Vom 27. bis 29. April findet der CVJM-Bücherflohmarkt statt, am 24. Juni der CVJM-Riesen-Flohmarkt und Pflanzenmarkt. Waren dafür werden gerne angenommen.