St. Georgen Bunte Sammlung an Geschichte(n)

Beitrag über Geschichtsvereine und Flohhütte

Helmut Kuss schrieb eine Ergänzung zu seinem letztjährigen Beitrag über die Flohhütte, die er anhand von alten Karten recht sicher einem Standort zugeordnet hat. Renate Bökenkamp lieferte "Eine Stadt pflegt ihre Geschichte(n)". Hier arbeitete sie Impressionen vom gemeinsamen Jahresausflug der Geschichtsvereine auf.

Der Buchenberger Teil enthält einen im Wesentlichen aus den Aufzeichnungen Johann Hallers erstellten Bericht zum Weiherhof in Buchenberg-Martinsweiler. Desgleichen ist dessen Aufzeichnungen ein Artikel über die "Privilegien der Handwerker in den oberen Stäben des Amtes Hornber" entlehnt. Bruno Mößner schließlich widmet sich mit einem Text der Familie Fallet (auch Valet) und der "Geschichte über den Howardsweg und der Brücke über das Roggenbächle".

Erhältlich ist der Heimatbote zum Preis von neun Euro wie immer in der "Geschichtstruhe". Der Vorstand macht darauf aufmerksam, dass der Verein zwar am Weihnachtsmarkt teilhaben wird, nicht jedoch auf dem Marktplatz, sondern ganztags im Geschichtslädele. Es sei zu aufwändig und den Schriften und Büchern nicht zuträglich, in Kälte und Feuchtigkeit zu liegen.

Martin Rosenfelder, einer der Vorsitzenden des Vereins für Heimatgeschichte, lobte Wolfgang Winkler für seine redaktionelle Arbeit. Der Verein stellte zusätzlich eine neue Publikation vor, die ebenfalls zu haben ist. Sie enthält einen Artikel des Gremmelsbacher Geschichtsforschers Karl Volk zu der evangelischen Klosterordnung in St. Georgen sowie zwei Geschichten von Claus-Dietrich Stockburger. Kontrollinstanzen zur Aufsicht über die religiöse und moralische Lebensweise im 17 . und 18. Jahrhundert in der Bergstadt sowie Fruchtkästen im Klosterhof sind dabei Thema.