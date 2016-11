Königsfeld Bunt und abwechslungsreich

Zu Gast waren mit Irmgard Weisser und Lore Will zwei Organisatorinnen der Quadrat-Ausstellungen. Da sie in die Jahre gekommen seien würden sie dies nicht mehr tun, so Will. Deshalb übergaben Weisser und Will das Restvermögen der Künstlervereinigung, 500 Euro, an den Kunstverein. Das Geld stammt laut Will aus Sammlungen für Quadrat-Ausstellungen und dem Plakatverkauf.

Es sei eine große Ehre, die lange Tradition fortsetzen zu dürfen, so der Vorsitzende Manfred Molicki. Er werde sich dafür einsetzen, das Geld sei gut anzulegen. Viele Quadrat-Mitglieder seien im Verein dabei.

Die Jahresausstellung läuft bis 7. Januar und ist jeweils samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet, nicht aber am 24. und 25. Dezember.

Teilnehmende Künstler sind Gisela Borries, Josef ­Bücheler, Christine De Angelis, Velia Dietz, Wolfgang Faller, Angela Flaig, Rita Gabler, Gotthard Glitsch, Helfried Glitsch, Gabriele Hauer, Axel Heil, Monika Heitmann, ­Veronika von Hochberg, ­Gabi Kammerer, Tobias Kammerer, Gabriele King, Lisa Krautheim, Werner Rinderknecht, Zeljko Rusic, Ulrich Schanz, Manfred Schlindwein, Ludwig Schopp, Andreas Wiertz, Jochen Winckler und Lore Will.