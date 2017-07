St. Georgen Bundestagspräsident im Stadtgarten

Norbert Lammert ist geboren am 16. November 1948 in Bochum, katholisch, verheiratet und hat vier Kinder. Dem Altsprachlich-humanistisches Gymnasium folgte das Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Neueren Geschichte und Sozialökonomie an den Universitäten Bochum und Oxford (England). Er promovierte zum Doktor der Sozialwissenschaften, war Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft und Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum.

Lammert ist Mitglied der CDU seit 1966 und im Bundestag seit 1980. Er war Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (1989 bis 1994), im Bundeswirtschaftsministerium (1994 bis 1997) und im Bundesministerium für Verkehr (1997 bis 1998), von 1995 bis 1998 auch Koordinator für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Von 2002 bis 2005 war er Vizepräsident, seither ist er Präsident des Bundestags.