St. Georgen Briefträger Fridolin bringt Jesus näher

Mehr als 60 Kinder sind zur Bibelwoche in das Ökumenische Zentrum gekommen. Pfarrerin Lisa Interschick, Pastoralreferent Benedikt Müller und weitere zwölf Helfer kümmern sich um sie. Nach einem Gebet wird gleich mit dem Thema "Mensch Jesus" begonnen. Vor einem kleinen Frühstück wird jeweils das Theaterstück zu einzelnen Stationen des Lebens von Jesus geprobt.

Die Kinder begegnen dem Briefträger Fridolin, der Jesus einen Brief zustellen soll. Sie reisen gemeinsam von Nazareth an den Jordan und den See Genezareth. Sie unterhalten sich auf dieser Reise mit Menschen, die Jesus getroffen haben und von ihm erzählen. So lernen sie viel aus dem Leben Jesu kennen.

Die Kinder befassen sich spielerisch mit dem Thema Taufe und welche Symbole dazu passen. Sie stellen Taufkerzen her und unterhalten sich über das Wasser, den Fisch als Symbol sowie das Taufkleid. Auch beschäftigen sie sich damit, was die Menschen am Jordan gemacht ­haben.