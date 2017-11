St. Georgen. Die Schneesportabteilung des Turnvereins veranstalter am Samstag, 4. November, 2017 veranstaltet St. Georgen ihren Brettlemarkt in der Jahnturnhalle (Mühlstraße 2) in St. Georgen. Zum Verkauf angenommen werden nur gut erhaltene, technisch einwandfreie Wintersportartikel. Im Angebot finden sich auch Ski-, Snowboard- und Langlaufausrüstungen aus dem aktuellen Verkaufssortiment. Neben diversen Speisen und Getränken gibt es auch eine Bindungsmontage und einen Einstellservice vor Ort.