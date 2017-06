St. Georgen Boykott einzelner Länder schadet nur den Arbeitern

Herrmann erinnerte zu Beginn an Unfälle und Konfrontationen mit der Obrigkeit in Textilfabriken in Pakistan, Bangladesch oder Kambodscha. Dabei kamen zum Teil mehrere hundert Menschen ums Leben. Kleidungsetiketts müssten überschrieben sein mit "Made in Hell – Hergestellt im rechtsfreien Raum", so Hermann.

Ein Problem seien die vielen Zulieferer, die zudem Aufträge an andere weitergeben. Herrmann verwies auf einen Greenpeace-Check. Der ergab für fast alle Firmen die Note "Ungenügend".

Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen 62,3 Milliarden Euro für Kleidung aus, berichtet der Referent. Ein Großteil werde kaum getragen. Unter den zehn größten Textilhändlern Deutschlands liegen zwei Discounter.