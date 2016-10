St. Georgen Bombenangriffe unterbrechen Flugzeugbau

Bei Dornier wäre sie gern geblieben. Der Vater wollte sie aber wieder Zuhause haben. Die Familie entschied, dass Ilse bei Kundo anfangen sollte. Anfangs Mädchen für alles, war sie bald im Lohnbüro tätig, wo sie sich bis zu dessen Leitung hocharbeitete. Damals habe man das Geld von der Bank geholt, in Tüten gepackt und den Mitarbeitern gegeben, so Ilse.

16 Jahre, bis etwa 1960, arbeitete sie bei Kundo. Sie heiratete Wilhelm Hackenjos. Es folgten die Geburt der Tochter Carolin und der Bau eines Hauses in der Wiesenstraße. Das Paar hatte sich drei Jahre zuvor im Jugendbund der Gemeinde Eben-Ezer kennengelernt. Wilhelm hätte Ilse auf Wunsch seines Vaters gern in den Stockwald geholt. Da Ilse das nicht wollte, trennte man sich vorübergehend, fand aber wieder zusammen, als Wilhelms Vater den Wünsche angesichts der sich liebenden jungen Leute aufgab. Das Paar ist nun schon 56 Jahre verheiratet.

Vor 22 Jahren zog die Tochter mit ihrer Familie in einen neuen Anbau. Seither lebt die Großfamilie gemeinsam in der Wiesenstraße. Dort fand Ilse in der Beschäftigung mit ihren drei Enkeln Erfüllung und spielte auch schon mal mit ihnen Fußball in der Wohnung.

Ilse Hackenjos war und ist vielfältig interessiert. Ihre besondere Leidenschaft gilt Naturkunde, Ethnologie und Sprachen. Sie lernte Englisch, Italienisch, Altgriechisch und einiges an Französisch. Auch engagierte sie sich im Jugendbund und leitete dort eine Frauengruppe. Im letzten halben Jahr sei ihr Gedächtnis aber aufgrund ihrer Parkinsonerkrankung dahingeschmolzen, bedauert sie.

Ihre Lebensphilosophie liege in Christus. Er helfe ihr aus jeder Not, so die Jubilarin. Sie habe Jesus in ihr Leben aufgenommen und gehe immer noch oft in den Gottesdienst. Es gebe kaum jemanden der das alte Testament so gut kenne wie sie, so ihre Tochter und ihr Ehemann. "Ich fühle mich wohl im Kreise meiner Lieben", sagt die Jubilarin. Zum Geburtstag ist ein kleines Familienfest geplant.