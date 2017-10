St. Georgen Börsenhai tauscht mit Müllmann

Ohne Scheu und Ahnung tritt Rocco den Managerjob an. Intuition und Motivationskunst machen ihn schnell zum Helden. Mitarbeiter und vor allem die Aktionäre sind begeistert und liegen ihm zu Füßen. Seine rhythmischen Soli auf der Computertastatur lösen eine unglaubliche Hausse (Aktienhoch) aus, die Börsenkurse steigen weltweit.

Geheimnisvoller Gewinnerrhythmus

Roccos Erfolge verbreiten sich wie ein Lauffeuer, der amerikanische, russische und der chinesische Präsident reichen sich den Hörer. Seine extravagante Kleidung in grellem Schockorange und sein geheimnisvoller Gewinnerrhythmus beherrschen die internationalen Schlagzeilen, Pressetermine mit internationalen Finanz-Blättern finden statt.

Doch dann will er mit einem neuen, ultimativen Gewinnerrhythmus den Hype nochmals steigern und scheitert krachend. Am Ende ist das große Aufräumen angesagt und dennoch ist der "volle Crash" zugleich ein Happy End, denn es ist die Liebe, die endlich aufkeimt, während alles Geld der Welt wertlos wird: Millionski findet in Anja Meier seine Liebe.

Martina Schwarz und Johanna Zelano als Leiterinnen setzten bei ihrer sehr engagierten Umsetzung des Kindermusicals neben den jungen Künstlern auch auf verschiedenste Helfer. Als Leitung der Bühnenbildner durften sie auf die Nußbacher Künstlerin Natasza Deddner setzen, die mit einigen Eltern und letztlich sogar mit dem international bekannten Graffiti-Künstler Jeremy Sobe Palluce die wunderbare Gestaltung des Bühnenbilds in die Hand nahm.

Christoph Sengle, einst einer der "Soul-Shakers", sorgte für den richtigen Ton, musste aber ab und an die kleinen technischen Unzulänglichkeiten der Anlage ausgleichen. Die Band um Jens Willi (dessen Schlagzeugklasse auch auf den Mülltonnen begeisterte) und Takako Yamanoi bewies ein sehr ausgereiftes Können und begleitete das Musical bestens. Martina Schwarz selbst hatte gemeinsam mit Johanna Zelano die Fäden jederzeit in der Hand. Mit viel Begeisterung trotz vieler harter Proben sangen und spielten die jungen Akteure ihre Rollen. Mit donnerndem Applaus wurden die annähernd 60 Akteure bedacht, die sich mit viel Herzblut ins Abenteuer gestürzt hatten. Es gab auch Rosen durch den Musikschulleiter. Nach dem großen Auftritt ging es für die Beteiligten weiter: In der neuen Küche der Stadthalle wurde nämlich gekocht: Käsespätzle für Alle waren angesagt.