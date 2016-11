St. Georgen Bodenständiges Wirtschaften ist wichtig

Organisiert und begleitet hat die Infotour Jasmine Said Bucher als Geschäftsführerin des Verein Alpinavera. Dieser seit zehn Jahren bestehende Verein unterstützt seine Mitglieder, Bauern und Lebensmittelhandwerker, in den Ostschweizer Bergkantonen in Fragen des Marketing und der Absatzförderung, wirkt quasi als Unterhändler zwischen Politik, Verwaltung, Lebensmittelhandwerk, Bauern und Konsumenten. Bei allen besuchten Projekten war der Tenor zu hören, dass es ihnen um eine bessere Lebensqualität auf den Höfen und eine höhere Wertschöpfung ihrer Bergprodukte geht. Echtheit und Ehrlichkeit sind dafür Vorraussetzung, betonte die Alpinavera-Geschäftsführerin. In der Schweiz wurde deshalb ein klares Reglement geschaffen.

Simon Wisler, der Präsident der besuchten Alpkäserei Parpan in der Region Lenzerheide sagte, dass Projekte zur regionalen Entwicklung Profis für Handwerk und Finanzierung brauchen.

Damit Bauern am Erfolg teilhaben, müssen sie das Sagen behalten. Zum Beweis erwirtschafte so die Alpkäserei Parpan einen Milcherlös von 85 Rappen gegenüber dem Schweizer Durchschnitt von 50 Rappen. Landwirtschaft in Graubünden findet in der Regel auf drei Stufen statt, dem Talbetrieb für den Winter, dem Maiensäß für den Frühling und Herbst und den Hochalpen im Sommer.