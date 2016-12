St. Georgen Blumenschmuck prägt das Ortsbild

Wie schwer der Jury die Entscheidung fiel zeigte die Vielzahl der Preisträger. In Buchenberg lagen auf dem dritten Platz Erika und Thomas House-Arno, Jürgen Fichter, Elsa Jäckle, Bianca und Roland Wiehl, Elke Jauch, Anneliese Meder sowie Petra und Roland Meder, Zweitplatzierte waren Elke und Matthias Weisser sowie Monika Weisser, Erstplatzierte Ingrid Weisser. Ehrenpreise erhielten Maritta Hils, Selma Weisser sowie Heidrun und Peter Hase.

Lina und Ernst Broghammer erhalten einen Ehrenpreis

In Burgberg lagen Elke und Helmut Rapp, Karl-Friedrich Groß, Hildegard Fichter, Adolf Hauser sowie die Familien Patsch und Jansa auf Platz drei, Knut Schröter und Adolf Müller auf Platz zwei, Gerhard Götz auf Platz eins. Einen Ehrenpreis erhielten Lina und Ernst Broghammer.

Den dritten Platz in Erdmannsweiler teilten sich Hans-Werner und Ingeborg Rohde, Heinz Wacker, Marion Hettich, Brigitte und Norbert Mensen, Brigitte Haas sowie Silvia und Gerhard Schöffmann-Ott. Zweitplatzierte waren Marlies und Martin Schwarzwälder, Peter Wick und Hannelore Hembach, erster Emilie Lehmann. Ehrenpreise erhielten Elfriede und Karl Obergfell sowie Siegfrid Mey.

In Königsfeld lagen auf Platz drei das Christoph-Blumhardt-Haus, die evangelische Gesamtgemeinde, Ursel und Roland Weck sowie Anett und Mario Degert, auf Platz zwei Annemarie Rapp, Annegret und Michael Futterer sowie Irmgard Moosmann und auf Platz eins Eva-Maria Lang. Einen Ehrenpreis gab es für Helga Ade.

In Neuhausen ging der dritte Platz an Alexander Hirschfeld, Erwin Hauser, Ilse Volgmann, Erwin Ettwein, Otto Eigeldinger, Sybille und Stefan Storz, Anett und Roland Schleich sowie Andrea und Heiko Hills, der zweite an Helene Müllhäuser und Meinrad Fischer, der erste an Klara Stern sowie Ute und Karl Kammerer. Ehrenpreise gingen an Rosa und Martin Rottler sowie Rita und Konrad Hezel.

In Weiler gab es dritte Plätze für Marianne Hilser, Renate und Erwin Heinzelmann sowie Sabine und Wolfgang Weißer, zweite Plätze für Doris Schnurr und Roland Staiger sowie einen ersten Platz für Hans-Jörg Müller. Ehrenpreise erhielten Andrea und Günter Blum, Rolf Braun und Adolf Striegel.