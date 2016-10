St. Georgen. Am Samstag, gegen 14 Uhr, hat eine 52jährige Autofahrerin beim Einfahren von der Hasemannstraße in die Bahnhofstraße einen von links kommenden Wagen übersehen, der in Richtung B 33 unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, es kam zu einem Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.