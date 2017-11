St. Georgen "Bis 2025 ist jeder Bauernhof angeschlossen"

Experte: Privathaushalte können kaum mehr auf Glasfaser verzichten

"Alle 21 Monate verdoppelt sich die benötigte Bandbreite", sagt Stiegler. Das stelle aber nicht nur Unternehmen vor große Herausforderungen, sagt Stiegler. In Zeiten von Home-Office, also das Arbeiten von Zuhause aus, und der Übertragung von Großereignissen wie der Fußballweltmeisterschaft, könnten auch Privathaushalte kaum mehr auf schnelles Internet verzichten. "Viele unterschätzen auch die Wertsteigerung ihrer Immobilie, die ein Anschluss mit sich bringt. Bei einem Verkauf kann ein nicht vorhandener Anschluss schon mal ein Ausschlusskriterium für potenzielle Käufer sein", gibt Stiegler zu bedenken.

Dirk Trossen vom amerikanischen Unternehmen InterDigital gab Einblicke in internationale Entwicklungen auf dem Gebiet des schnellen Internets. Sein Unternehmen untersucht in Feldstudien und Pilotprojekten die Versorgung von abgelegenen Regionen mit schnellem Internet. So zeigte Trossen anhand eines Beispiels aus einer abgelegenen Bergregion im Norden Spaniens, wie es möglich ist mit einfachen und kosteng ünstigen Softwarelösungen ganze Gemeindenetzwerke aufzubauen. Zwar benötige die Gemeinde aus seinem Beispiel nur einen einzigen Glaserfaseranschluss, ohne diesen wäre ein solches Vorhaben aber keinesfalls realisierbar.

In der Gesprächsrunde, an der auch die zwei Experten neben Moderator, Bürgermeister Jürgen Roth aus Tuningen, teilnahmen, gab sich Landrat Hinterseh zuversichtlich, dass "bis 2025 jeder noch so abgelegene Bauernhof an das Breitbandnetz angeschlossen ist." Dabei sei es wichtig, immer wieder über die Vorteile des schnellen Internets aufzuklären.

Im Anschluss an die Ausführungen zum Breitbandausbau stellte die Deutsche Post eine Drohne für Lieferungen, etwa von Medikamenten, in ländliche Gebiete vor und das St. Georgener Unternehmen Kundo xT präsentierte digitale Lösungen zur Sicherung des Eigenheims.

Ein Vortrag der Polizei zum Thema Kriminalität im Zeitalter der Digitalisierung schloss den Kongress, der auf nicht ganz so großes Interesse bei den Bergstädtern stieß, ab.