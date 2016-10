St. Georgen Bindung richtig einstellen sehr wichtig

Und es geht am nächsten Samstag, 5. November, gleich weiter beim Brettlemarkt der Ski- und Snowboardabteilung des Turnvereins St. Georgen.

In der Jahnturnhalle (Mühlstraße 2) werden gut erhaltene Wintersportartikel angeboten, gleich ob Ski- und Snowboardausrüstung oder Bekleidung. Angenommen werden die Artikel am Samstag von 9 bis 10.30 Uhr. Der Verkauf findet im Anschluss von 11 bis 12.30 Uhr statt. Neben Gebrauchtwaren werden auch neuwertige Artikel und Auslaufmodelle vom Sportfachhandel in begrenztem Umfang in allen Bereichen angeboten. In der Halle besteht wieder die Möglichkeit Bindungen montieren und einstellen zu lassen. Gerade die Bindungseinstellung ist beim Kauf von gebrauchter Ware von ganz großer Bedeutung, denn nur eine auf das Körpergewicht und auf das entsprechende Fahrkönnen eingestellte Bindung wird sich bei einem Sturz auch auslösen. Für fachkundige Beratung durch die Vereinsmitglieder ist auch hier auf jeden Fall gesorgt, versprechen die Verantwortlichen.