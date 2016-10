St. Georgen Bilder rund um Arbeit der Reiter

Die Künstlerin lebt seit Jahren in Bern in der Schweiz. In dieser Ausstellung sind Arbeiten zu sehen, die sie beim Cadre Noir in Saumur in Frankreich gezeichnet und gemalt hat. Anlässlich einer Einladung der Stadt Saumur erhielt Eva Jaeckle einen Studienaufenthalt, bei dem sie auf der Reitbahn und in Stallungen zeichnen konnte. So entstanden viele Bilder mit spontanen Motiven aus der Arbeit der Reiter des Cadre Noir.

Das berühmte Cadre Noir de Saumur ist die traditionelle französische Reitschule, hervorgegangen aus der 1824 von König Charles X. gegründeten königlichen Kavallerieschule. Beim Cadre Noir wird die klassische französische Dressur und die Dressur für den Sport gelehrt sowie "Schulen über der Erde" – Lektionen wie Kapriole, Croupade, Terre à Terre und Levade. Das Ziel formuliert der frühere Oberbereiter Colonel Carde so: "Die Poesie der Reitkunst zum Blühen bringen."

Die Ausstellung dauert bis 1. November. Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr außer Sonntagnachmittag, freitags ist bis 20 Uhr geöffnet.