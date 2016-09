In der Vortragsreihe "Interessantes aus der Welt" präsentiert der Dokumentarfilmer Hermann Schlenker am Donnerstag, 22. September, ab 19 Uhr im Forum am Bahnhof (FAB) an der Industriestraße 7 in St. Georgen Eindrücke seiner Reise um die Welt. Er verbrachte die längste Zeit auf dem abgelegenen Nuguria-Atoll im Südpazifik, erlebte in der Gemeinschaft der 170 Polynesier ihr paradiesisches Dasein mit. Aber auch das Inselparadies kennt Schweiß, Not, Furcht und Streit. Es entstand ein Fernsehfilm mit dem Titel "Ein halbes Jahr im Paradies" Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen, es gibt Bewirtung. Foto: Schlenker