St. Georgen Bewegung in Mittagspause

St. Georgen. 1046 Kursteilnehmer verzeichnete das Sommersemester 2016. Das Wintersemester enthält 145 Angebote. Auf nur drei Kurse beschränkt sich die "Junge VHS". Bastelangebote gebe es nicht mehr, weil Jugendliche und Kinder von der Schule her schon völlig ausgebucht seien. Immer gefragt seien Powerpoint-Präsentationen und Grundlagen für Excel.

Im September steht eine Schauspielführung am Titisee mit Wildkräuterpirsch und entsprechendem Menü an. Im Oktober führt ein Ausflug ins Technikmuseum Speyer. Die Studienreise führt im Dezember nach Lübeck, Wismar und Schwerin. Um die Frage "Wer ist der Schwabe?" geht es im November bei der Fahrt zum Stuttgarter Landesmuseum. Geklärt werden soll unter anderem, ob sich Schwaben von Spätzle und Trollinger ernähren und was hinter dem "berühmt-berüchtigten Volk aus dem Südwesten" steckt.

Um Männer und Frauen geht es bei der traditionellen Suppenlesung, beim Thema Recht um Trennung und Scheidung, Eheverträge und Ehegattentestament. Ein Kurs dreht sich um "Wohlfühlen mit Feng Shui". Nicht neu, aber sehr gefragt ist ein Motorsägenkurs in Theorie und Praxis. Neu sind Kurse zu Zeitmanagement und Ziele-Workshop mit NLP. Dabei geht es unter anderem um Stressmanagement oder die Motivation für und die Umsetzung von Zielen.