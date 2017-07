St. Georgen Bewegte Kommune

Laut Ingo Marot, Leiter Marketing und Gesundheitsförderung, geht die AOK mit Fachkräften in die Kindergärten, um Erzieherinnen zu schulen, Tipps zur täglichen Arbeit zu geben und Elterngespräche anzuregen. Erzieherinnen sollen zu Multiplikatoren werden, ergänzt Dirk Scherer, Sportlehrer und fachlicher Betreuer bei der AOK.

Derzeit nehmen von sieben örtlichen Kindergärten fünf teil. 6000 Euro stellt die AOK dafür zur Verfügung. Sollten die zwei fehlenden Einrichtungen dazustoßen steigt das Budget auf 7500 Euro. Dazu kommen Ausgaben für AOK-Mitarbeiter, die in die Einrichtungen gehen.

Lobenswert nannte Bürgermeister Michael Rieger das Engagement von Krankenkasse und Turnverein. Das Projekt sei enorm wichtig um zu sehen wo die Kinder stünden und ihre Lust am Sport zu wecken. Die Gesellschaft habe sich in Sachen Bewegung innerhalb kürzester Zeit enorm gewandelt. Rieger erinnerte an das von Johannes Probst initiierte Projekt "Gesund Leben in St. Georgen", aus dem zum Beispiel der Stadtfestlauf hervor ging, oder das Engagement der Stadt in Sachen Hallenbad.