St. Georgen Betroffene mit eigener Jobbörse unterstützen

Diese Woche fand ein Treffen mit Bürgermeister Michael Rieger statt. Bereits seit dem 19. Mai gibt es Gespräche mit Betrieben aus der Bergstadt und der Region, heißt es in einer Presseverlautbarung vom Donnerstag.

Aktuell beschäftigt Grässlin 147 Mitarbeiter. Von der Verlagerung sind die Fertigung und fertigungsnahe Bereiche betroffen. Mit rund 60 Mitarbeitern werde über Umschulungs- und neue Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Unternehmen gesprochen. Vom Mechatroniker bis zum Montagearbeiter, Elek­troinstallateur oder Maschinenbediener werden von Betrieben aus St. Georgen und der Umgebung gesucht.

Um den betroffenen Mitarbeitern den Zugang zu vakanten Stellen zu erleichtern, hat Grässlin eine eigene Jobbörse eingerichtet. "Gemeinsam werden wir eine Lösung finden und negative Begleiterscheinungen für die von der Umstrukturierung Betroffenen so gering wie möglich zu halten", verspricht Pauline Kowalkowska, European Director bei Grässlin. Die Neuausrichtung stehe nicht in Verbindung mit einer Gewinnmaximierung. Grässlin habe in den vergangenen Jahren Verluste in Millionenhöhe eingefahren. Es gehe allein darum, das Unternehmen sowie den Firmenstandort zu sichern, so Kowalkowska.