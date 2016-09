St. Georgen Betreuungsinsel hofft auf Zuschüsse

Laut Durecova sind alle Kinder und Eltern glücklich. Eigentlich könnte alles in bester Ordnung sein, wären da nicht Probleme wegen nicht gewährter Zuschüsse. Im Jahr 2014 war die Einrichtung bei der Gemeinde in der Bedarfsplanung. Geplant war, dass der im Januar 2015 gegründete Förderverein als Träger die Tagesmütter anstellen sollte. Allerdings stuften "Taps" und das Kreisjugendamt das als rechtswidrig ein, obwohl solch ein Vorgang seit 2009 in Baden-Württemberg normal ist, so Durecova. Verboten sei nur, dass eine Tagesmutter eine andere anstelle, was hier aber nicht der Fall war.

Leider kannten sich die zuständigen Stellen nicht gut aus, so Durecova. Dabei wären die Bedingungen bei der Regiestelle in Berlin erfragbar gewesen. Trotzdem änderte sich bis heute nichts an der Situation.

Sie habe Verständnis dafür, dass Ämter manchmal überfordert seien. Aber dass die Probleme jetzt schon zwei Jahre andauerten finde sie traurig, so Durecova. Der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder habe nicht verstehen können, wie so ein Fehler passieren konnte. Zwischenzeitlich habe sie Landrat Sven Hinterseh um Hilfe gebeten. Der habe eingeräumt, dass ein Fehler passiert ist. Ihm sei es zu verdanken, dass es zu neuen Verhandlungen komme und das Landratsamt die Versäumnisse korrigiere. So ist sie guter Dinge, dass alles nun doch noch klappt.

Neue Vorhaben ohne Unterstützung blockiert

Durecova betont, dass der Fehler nicht bei der Gemeinde liegt. Im Gegenteil habe diese auf ihre Bitte hin zumindest Zuschüsse für Königsfelder Kinder gewährt. Auch hätten sie selbst und die Gemeinde viel Arbeit investiert.

Folge der nichtgewährten Zuschüsse ist, dass die Einrichtung hinter den selbst gesteckten Zielen zurückliegt. Schon lange geplant sind ein Spielplatz auf dem Außengelände und die zweisprachige Führung der Gruppe. Das Musikzimmer würde mehr als bisher genutzt. Auch sollten eine Kinderkrankenschwester und eine weitere Tagesmutter angestellt werden, was nicht finanziert werden konnte. So war auch keine Öffnung einer zweiten Kindergruppe möglich. Durecova hat noch weitere Ideen, die sie bisher nicht verwirklichen konnte.

Seit 2015 kämpft sie um die Zuschüsse. Eigentlich sei deren Nichtgewährung existenzbedrohend. Auch sei es schwierig, bereits geplante Vorhaben absagen zu müssen. Ein weiterer Grund ist ihre vor kurzem verstorbene Mutter, die sie immer in ihrem Vorhaben ermutigte und die Durecova gerne unterstützt hätte. Das sei aber ebenfalls aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht möglich gewesen.

Viel Lob hat Durecova auch für den Förderverein. Trotz der Probleme unterstützte dieser nicht nur die Einrichtung, sondern auch eine Frau mit einer Tochter, die an Kinderdemenz leidet. Um Geld zu sammeln, wurde im August 2016 ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt.

Durecova ist vor allem der Vereinsvorsitzenden Kohler dankbar sowie zwei Familien aus Villingen, welche die Betreuungsinsel in der schweren Zeit unterstützten und Durecovas Weiterbildung zur Pekip-Pädagogin finanzierten. Dazu half Klaus Eckert beim Umbau des Musikzimmers.

Die Einrichtung betreut derzeit fünf Kinder, maximal neun sind möglich. Es sind also noch Kapazitäten frei. Interessierte Eltern sollten sich unter 07725/44 800 21 oder 0176/61 948 181 (auch über WhatsApp) melden.

Freuen würde sich der Verein über Geld- oder Materialspenden etwa für Umbauten oder die Unterstützung einzelner Kinder.