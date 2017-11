St. Georgen Betreiber lässt Stammkunden aussuchen

Anschließend konnten sich die Cineasten im Café Bohnenheld über den Film austauschen und ihren Kaffee und Kuchen genießen.

Margarete Retzbach informierte zuvor noch über die Filme, die im ersten Quartal 2018 gezeigt werden. Los geht es am 24. Januar mit "Maleika". In dem Tierfilm zeigt Regisseur Matto Barfuss in dem Dokumentarfilm das Leben einer Gepardin mit ihren sechs Jungen. Am 21. Februar kommt "Maudie", eine wahre und sehr berührende Geschichte von Everett und Maud im Kanada der 1930er-Jahre.

Angekündigt sind oscarreife schauspielerische Leistungen. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März wird am 14. März in Zusammenarbeit mit der Wirkstatt "Die göttliche Ordnung" über die Leinwand flimmern. Hauptthema ist hier das Wahlrecht für Frauen in der Schweiz, das in einer amüsanten und berührenden Tragikomödie zusammengefasst ist. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.