St. Georgen Besuch aus der Türkei

Selbstbestimmtes Lernen

Schulleiter Andreas Knecht erklärte drei wichtige Säulen der Schule. Beim selbstbestimmten Lernen könnten Schüler selbst wählen, welchen Unterrichtsstoff sie wann lernen möchten. Es gebe keine erzwungenen Unterbrechungen durch Lehrer. Das Lernen ohne Druck beinhalte, dass es keine Tests oder Benotungen gebe. Diese würden oft den Spaß am Lernen nehmen, zudem lernten Schüler oft nur für Tests. Der Mensch lerne am effektivsten, wenn er es aus eigenem Antrieb tue. An der Freien Schule gehe es darum, das eigene Potenzial zu entdecken und die eigene Persönlichkeit zu entfalten.

Sozial und fürsorglich

Inklusive Umgebung bedeute, dass man sich um ein sehr soziales und fürsorgliches Miteinander ohne Stress bemühe. Die Schule sei wie eine Familie, Kinder unterschiedlichen Alters arbeiteten mit- und lernten voneinander. Die Kleineren schauten sich viel von den Größeren ab, diese könnten Dinge manchmal besser erklären als Lehrer. Die Großen entwickelten dabei Achtsamkeit und Sozialverhalten. Man versuche, eine kooperative Umgebung zu schaffen, in der jeder jedem helfe und sich alle akzeptiert fühlten. Nach einer kleinen Stärkung bot sich die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch zwischen Gästen und Gastgebern. Derzeit hat die Schule 18 Schüler aus der ganzen Raumschaft. Neuzugänge, auch Quereinsteiger, sind laut Springmann willkommen.

Weitere Informationen: freie-schule-brigach.de