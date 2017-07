St. Georgen Beste Unterhaltung beim Stadtfest

Den musikalischen Einstieg ins Stadtfest übernahm wie immer die Stadtmusik, den Fassanstich aber ausnahmsweise nicht Bürgermeister Michael Rieger, da zur selben Zeit seine Sprösslinge am Bambini-Lauf teilnahmen. Bier zapfen durfte dafür Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner. Der machte seine Sache trotz wenig Erfahrung im Fass-Anstechen gut.

Musikalisch bot das Stadtfest viel. Am Samstag rockten unter anderem die Bands "Yellow Snow", "Welcome 2 The Funhouse" und "Dirty Spoon". Spät in der Nacht waren bei der Disco des Jugendhauses mehrere DJs am Start.

Am Sonntag spielten in der Schulstraße die Jazzcrew 2.0 des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums und die Band der Zinzendorfschulen Jazzklassiker, darunter auch das Muppet-Show Thema. Zusammengestellt hatte das musikalische Programm in der Schulstraße Tobias Fritzsche für die Bürgerwehr.