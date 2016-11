St. Georgen Besser lernen mit Motivation und Perspektive

Zu unterscheiden seien die Flüchtlinge nach Analphabeten und Zweitschriftlernern. Erstere erhielten einen 1000–stündigen Kurs, letztere einen mit 300 Stunden. Krämer stellte Bildwörterbücher und Spiele vor, die auch in normalen Grundschulen zum Einsatz kommen können. Nützlich seien Puzzles oder Kreuzworträtsel. Krämer zeigte zudem Anlauttabellen auf arabisch.

Für Schreibhefte schlug Krämer die Lineatur der Schulhefte für die erste Klasse vor. Anfangs werde man viel aufschreiben müssen. Die Materialschlacht sei aber nötig. Die ersten Schritte entschieden, ob ein Flüchtling einen Kurs weiter besuche. Wichtig sei, Perspektive zu geben, die motiviere zum Lernen. Krämer schlug vor, den Unterricht damit zu beginnen, dass jeder Teilnehmer "Guten Morgen" und seinen Namen sagt. Buchstaben sollten anfangs als Laute gesprochen und gelernt werden. Selbstlaute sollten in Sprache und Mimik übertrieben werden, um Unterschiede und den genauen Laut zu verdeutlichen. Sinnlose Fantasiewörter dienten dazu, die Artikulation zu üben.

"Lassen sie die Teilnehmer was machen", schlug Krämer vor. Das verdeutlichte er unter anderem an der Stellung von Wortarten in Sätzen. Auch sei es wichtig den Teilnehmern das Gefühl zugeben, mit ihnen zu lernen. Beispielsweise indem man versuche, etwas auf arabisch zu schreiben.