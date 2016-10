St. Georgen Besinnliches Treffen

Mit großer Betroffenheit gedachten die Mitglieder ihres kürzlich verstorbenen langjährigen Mitarbeiters und Organisators zahlreicher Ausflüge, Walter Meder. Er hatte sich unermüdlich in den Dienst der Gruppe gestellt.

Mit einem besinnlichen Gedicht leitete die Vorsitzende des Kranken- und Hilfsvereins, Veronika Rapp, zum Programm über. Bei Kaffee und Kuchen gab es lebhafte Gespräche, unterbrochen von Wunschliedern für die Geburtstagskinder der vergangenen Wochen, begleitet von Robert Hübsch auf der Mundharmonika und Jürgen Lehmann auf der Ziehorgel. Herbert Jäckle weckte mit Bildern begeisterte Erinnerungen an die Freizeitwoche im Allgäu im September. Pfarrer Winfried Frech beschloss das Treffen mit einer Andacht.

Die nächste Zusammenkunft ist die Weihnachtsfeier in der katholischen Unterkirche am zweiten Adventssonntag. Die Mitwirkenden beim Krippenspiel treffen sich am 25. November um 16 Uhr in der Unterkirche.