St. Georgen Besinnliche und schwungvolle Töne begeistern

Den musikalischen Anfang machte der Chor der fünften Klassen mit dem Stück "Vor vielen hundert Jahren". Das In­ strumental-Ensemble der fünften Klassen bezauberte mit der "Ode an die Freude" und "We Wish You A Merry Christmas". Modernere Töne schlug der Chor der sechsten Klassen mit "Safe And Sound" an. Einen Ausflug in die Welt des Films gab es mit dem Musikzug der sechsten Klassen und dem "James Bond"-Thema, gefolgt von "Let It Snow", in der Hoffnung auf weiße Weihnacht.

Besinnlich wurde es mit dem Weihnachtsmedley des Musikzugs der siebten Klassen. Musikalisch anspruchsvoll war die Titelmelodie aus "Star Wars", was die Besucher mit viel Applaus quittierten. Zwei Schülerinnen trugen vergnügliche Texte zu Weihnachten vor. Das Schlagzeug­ensemble begeisterte die Gäste mit "Süßer die Glocken nie klingen" und dem schmissigen "Wooden Boogie".

Neu formiert hatte sich 2016 die Bläser-AG. Obwohl noch Mitglieder gesucht werden, konnte die Gruppe mit "I will follow him", "Winter Wonderland" und "We Wish You A Merry Christmas" überzeugen. Zum Abschluss begeisterte die stark verjüngte "Jazzcrew 2.0" mit "Tequila" und "Best Day Of My Life" die Zuhörer. Der Eintritt war frei, Spenden waren willkommen. Der Erlös kommt jeweils zur Hälfte der musikalischen Arbeit am Thomas-Strittmatter-Gymnasium und einem wohltätigen Zweck zugute.