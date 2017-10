St. Georgen Bernard Paschke nimmt "sein" Jahrtausend unter die Lupe

Nachdem er in seiner Heimatstadt Bonn die Theaterlandschaft mit mehreren von Publikum und Presse gleichermaßen gefeierten, selbst geschriebenen und -inszenierten Stücken aufgemischt hat, tourt er nun mit seinem ersten eigenen Kabarett-Solo-Programm "Ein bunter Pott Püree" durch die Republik und tritt am 20. Oktober in VS-Villingen im Rollmops-Theater und am 21. Oktober in St. Georgen im Antikhof im Brunnendobel auf.

Bernard Paschke ist der unangefochten jüngste Kabarettist Deutschlands. Angefangen hat er mit verschiedenen selbst geschriebenen und -inszenierten Theaterstücken, die er in seiner Heimatstadt Bonn im Pantheon und im Contra-Kreis-Theater aufführte.

Aber jetzt ist der bunte Pott Püree angerichtet: Worum soll es also gehen? Um "Die 100 schönsten Dinge, die ich schon mal in den Rhein geworfen habe", Platz 53 bis 49, die Top 5 Ex-Sowjetrepubliken und die Zehn Gebote – sofern wir alle zusammenkriegen."