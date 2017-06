Anlässlich des Reformationsjubiläums haben die Evangelischen Kirchengemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis eine Ausstellung organisiert. Thema ist die Geschichte der Evangelischen Gemeinden im Landkreis. Aus jeder Gemeinde werden Schautafeln gezeigt. Bis 18. Juni ist die Ausstellung in der Evangelischen Lorenzkirche St. Georgen zu sehen. St. Georgen gehört zu den ältesten evangelischen Gemeinden in der Region. Schon sehr früh schlossen sich die Bergstädter der Lehre Luthers an. Die Ausstellung ist jeweils Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie an jedem Sonntag nach dem Gottesdienst. Foto: Vaas