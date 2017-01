St. Georgen Bergstadt eifrig am Reimen

St. Georgen. Der Wettbewerb wird für alle Poeten von 16 bis 25 Jahren ausgeschrieben, die ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg haben. Dem besten vom Publikum gekürten "Slammer" winken Preisgelder in Höhe von 300 Euro, außerdem weitere attraktive Gewinne für junge Dichter und Denker. Dem zweiten Platz winken 200 Euro und für den dritten Platz gibt es 100 Euro. Die Bewerbungen sind per E-Mail mit einem Probetext (eine DIN A 4 Seite) und kurzer Vorstellung der eigenen Person einzureichen.

Eine Jury wählt aus den eingegangenen Beiträgen die maximal sieben Teilnehmer für den Poetry Contest "Bergstadt-Reim-Time" aus, der am Dienstag, 21. März um 19.30 Uhr im Theater im Deutschen Haus stattfindet. Der Eintritt zum Wettbewerb ist für alle Besucher frei, Einlass ab 19 Uhr.

Durch den Abend führt der Poet, Schriftsteller und Kabarettist Sven Kemmler, aus München. Am Veranstaltungstag finden zudem über den Tag verteilt Aktionen rund um den Welttag der Poesie in St. Georgen statt. So werden unter anderem die Kinder und Schüler der Stadt dem Wunsch nach Frieden laut Gehör verschaffen. Nachmittags wird es auf dem Marktplatz eine "Poetenbühne" geben, bei der jedermann die Möglichkeit hat, sein Lieblingsgedicht vorzutragen.