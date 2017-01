St. Georgen Bergstadt begrüßt das Jahr 2017

St. GeorgenMit viel Feuerwerk begrüßte die Bergstadt optisch und lautstark das neue Jahr. Bei klarem Sternenhimmel und klirrender Kälte kam das Spektakel besonders gut zur Geltung. Unser Bild entstand vom Seilerberg aus. Vor allem Abschussbatterien wurden gezündet. Diese sind nicht nur sicherer, sondern hinterlassen auch weniger Spuren. Dies zeigte sich deutlich am Neujahrstag. Wo sich in früheren Jahren Papier- und Raketenreste häuften, war es verhältnismäßig sauber. Ein Großteil der Batterien-Reste nahmen die "Feuerwerker" wieder mit und entsorgten diese selbst. Der städtischen Kehrmaschine geht in den nächsten Tagen trotzdem nicht die Arbeit aus. Etwas Eile ist dabei angesagt, bevor der ersehnte Schnee kommt und die Silvester-Spuren zudeckt.