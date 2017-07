In den jüngsten vier Wochen bescherte das warme bis heiße Hochsommerwetter dem Naturfreibad Klosterweiher zahlreiche Badefreunde. Genau einen Monat nach der Eröffnung, konnte am Mittwoch, 19. Juli, Schwimmmeister Sven Konopke Kai Rubel als 9999. Matthias Hügner als 10 000. und Alessio Soccio als 10 001. Besucher begrüßen. Sie erhielten jeweils einen Gutschein für eine Saisonkarte am Klosterweiher fürs nächste Jahr. Foto: Stadtverwaltung