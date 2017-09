St. Georgen Beim Wagenbau packen alle kräftig an

St. Georgen-Brigach. "Immer am ersten Oktoberwochenende feiern wir das Kreiserntedankfest, zu dem tausende Besucher kommen", erklären die Mitglieder der Brigacher Landjugend, allen voran Sabrina Fichter und Raphael Schwer.

Vom 30. September bis 2. Oktober findet das Kreiserntedankfest in diesem Jahr in Dauchingen statt, was sich erst sehr spät herauskristallisiert habe. Dabei gilt es für die jungen Brigacher einen Ruf zu verteidigen – sie waren in den vergangenen Jahren stets vorne in der Bewertung für den schönsten Wagen dabei.

"Trend trifft Tradition" lautet das diesjährige Motto für die Wagenbauer. "Wir versuchen, das Motto mit einem Wagen umzusetzen", so die Vorsitzenden. Zwar verbleiben nur noch wenige Tage, dennoch wollen sie sich nicht allzu tief in die Karten schauen lassen. Auf die Umsetzung auch in den anderen Landjugenden und den Umzug blicke man schon sehr gespannt. "Darauf freuen wir uns schon, aber wir haben momentan einen gewissen Respekt auch vor den anderen Ortsgruppen", schmunzelte die Vorsitzende Sabrina Fichter. Seit einigen Wochen treffe man sich nun im "Zinken", um im Solarschuppen der Familie Wentz den Wagen nach dem ausgegebenen Motto zu planen, zu gestalten und letztlich zu bauen. Für den Laien sieht es so aus, als ob die jungen Frauen und Männer etwas hinter dem Plan liegen würden.