St. Georgen Bei den Spielern ist das Potenzial vorhanden

Der 320 Mitglieder zählende Verein hatte in den vergangenen Jahren nur einen Jugendtrainer und investierte hauptsächlich in die Infrastruktur, so Axel Strittmatter, stellvertretender Vorsitzende. Um die eigenen Fähigkeiten einstufen zu können, gebe es Punkte, die unter anderem bei Rundenspielen zustande kommen. Das reiche aber in der Regel nicht aus. Nötig sei die Teilnahme an Leistungsklasse-Turnieren.

Für den Erfolg sei aber ein Trainer nötig. Der Verein habe 90 Kinder, 60 davon seien im Training. Die jungen Spieler wollten Punkte sammeln, auch gebe es immer mehr Spieler von auswärts. Aufgrund der hohen Auslastung entschloss sich der Verein, einen Trainer anzustellen. Damit sei das Potenzial da, gerade auch Anfängern Training anbieten zu können. Denn Tennis sei nicht einfach, es gehe vor allem auch um die Technikverbesserung der Spieler. Der Verein möchte zu dem weitere Angebote einführen, zum Beispiel eine Tennisakademie oder Tenniscamps für die Jugend. Neuendorff, der seit Mai das Training übernommen hat, sei ein erfahrener Trainer, der in der Bundesliga spielte. Die Resonanz sei bisher positiv, so Strittmatter.

Der 45-jährige Neuendorff wurde in Freiburg geboren. Mit 18 Jahren ging er nach Florida, absolvierte dort bei Nick Bolletieri eine Trainerausbildung. Ein Jahr trainierte er dort mit den besten Jugendlichen der Welt. Kurz danach kam in Schluchsee bei Wolfram Schmidle die deutsche Trainerausbildung.