St. Georgen "Bedrückende Erfahrungen von Not und Elend"

Liebe macht alles möglich

Im Franziskushaus neben der katholischen Kirche fand am Sonntagabend ein Vortrag statt, bei dem der Gründer des Projektes, Johannes Skorzak, über Amare und seine Wirkung sprach. "Amor tudo vence"­ – die Liebe macht alles möglich –, sagte er. Was in Zeiten von Terror und Gewalt weit hergeholt klingt, ist in Esperantina im armen Nordosten Brasiliens real geworden.

Denn vor rund 25 Jahren gründete der deutsche Theologe Johannes Skorzak unter diesem Motto gegen vielerlei Widerstände das Kinderhaus Amare. Damals war es zu 100 Prozent finanziert durch Spenden aus Deutschland, um auch den Kindern der Ärmsten eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben eröffnen zu können.