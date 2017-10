St. Georgen Bauprojekt im Einklang mit Topografie

St. Georgen. Bauanträge aus Langenschiltach und Brigach dienten bei den jüngsten öffentlichen Beratungen als beste Beispiele. In Langenschiltach will ein Interessent ein Mehrfamilienhaus mit Garage und Stellplätzen an der Straße Am Musikhäusle bauen. Ohne eine ganze Liste von Befreiungen ist dies nicht möglich, unterstrich Ausschussmitglied Wilhelm Müller, der auch Ortsvorsteher ist.

Stadtbaumeister Alexander Tröndle ging auf das Vor­haben ein. Es handle sich zwar um eine schöne Lage an einem nördlichen Hang, doch die Umstände seien schwierig. "Wir müssen froh sein, wenn Leute hier Geld in die Hand nehmen", unterstrich Tröndle.

Gaupen schaffen zusätzlichen Wohnraum